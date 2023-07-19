КНБ накрыл две нарколаборатории и крупный склад с химическими прекурсорами в Алматы

Фото: КНБ РК

Задержано в момент изготовления наркотиков четыре человека.

12 и 14 июля 2023 года в Алматы КНБ РК проведены мероприятия, по итогам которых ликвидированы две нарколаборатории и крупный склад с химическими прекурсорами, передаёт Baigenews.kz.

Обнаружено и изъято свыше 10 килограммов синтетического наркотика "мефедрон", порядка 15 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование, позволяющее организовать деятельность, по меньшей мере, 4-5 нарколабораторий.

Задержано в момент изготовления наркотиков четыре гражданина республики, к которым с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным фактам проводятся досудебные расследования.

КНБ только с начала 2023 года ликвидированы 24 нарколабораторий, 20 международных и 23 региональных наркоканала, изъято 780 килограммов синтетических наркотиков и свыше 68 тонн прекурсоров.

Преступления, связанные с незаконным оборотом, сбытом, хранением, изготовлением, культивированием, переработкой, приобретением наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в соответствии с законодательством наказываются лишением свободы от 3 до 20 лет.