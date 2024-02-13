КНБ ликвидировал крупную нарколабораторию в Алматинской области
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Департаментом КНБ по Алматинской области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.
По информации КНБ, 6 февраля 2024 года в частном доме вблизи города Алматы с поличным, в процессе изготовления психотропных веществ, задержан организатор нарколаборатории, гражданин Казахстана, 1995 года рождения.
"В ходе обыска изъято свыше 8 кг психотропного вещества "мефедрон", что эквивалентно около 40 тысячам разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления.
Предварительная стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке оценивается в сумму более 150 млн тенге", - говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
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