КНБ Казахстана сообщает о заторах на отдельных пунктах пропуска на границе с Узбекистаном
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Пограничная служба КНБ сообщает, что на отдельных пунктах пропуска на границе с Республикой Узбекистан продолжают фиксироваться скопления лиц и транспортных средств, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу КНБ.
"На отдельных пунктах пропуска на границе с Республикой Узбекистан продолжают фиксироваться скопления лиц и транспортных средств. В частности, в пункте пропуска "Жибек жолы" это связано со строительством и расширением дорожного полотна на сопредельной территории на пограничном КПП "Гишт Куприк". Проводится также реконструкция казахстанских пограничных переходов "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт", а КПП "Капланбек" по этой же причине закрыт", - сообщает пограничная служба КНБ.
Отмечается, что другие пункты пропуска через Государственную границу работают в штатном режиме.
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