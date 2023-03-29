  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • КНБ изъял рекордную партию наркотиков в Туркестанской области
КНБ изъял рекордную партию наркотиков в Туркестанской области Сегодня, 09:05
419
Сегодня, 09:05
419

КНБ изъял рекордную партию наркотиков в Туркестанской области

Комитетом национальной безопасности ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков – 200 килограммов готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в процессе разработки в поле зрения оперативников попал иностранный гражданин, прибывший в Казахстан с целью организации масштабного производства запрещенных веществ и последующей их реализации в странах СНГ.

Дальнейшие оперативные мероприятия позволили установить подпольную производственную базу в Туркестанской области.

"Следует отметить, что нарколаборатория была оснащена современным оборудованием и располагалась на площади 0.4 гектара. По периметру участка были установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения. Злоумышленником соблюдались строжайшие меры конспирации. Организатор задержан с поличным в момент изготовления психотропного вещества "альфа-PVP". По данному факту КНБ зарегистрирован материал досудебного расследования", - добавили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:05
419
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх