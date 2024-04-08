КНБ: Иностранца с поддельным паспортом задержали в аэропорту Алматы

Иностранец с фальшивым паспортом пытался въехать в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"В международном аэропорту г.Алматы военнослужащими Пограничной службы КНБ при проведении паспортного контроля задержан иностранец, предъявивший поддельный паспорт гражданина Бразилии. При проведении личного обыска указанного лица обнаружен и изъят подлинный паспорт, спрятанный в подошве обуви", - говорится в сообщении.

В результате иностранный гражданин был депортирован.