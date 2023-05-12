КНБ будет устанавливать размер вознаграждения за информацию о террористах

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Комитет национальной безопасности нашей страны получил право устанавливать размер вознаграждения за предоставление информации о террористах, передаёт BaigeNews.kz.

Так, глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом постановил дополнить функции КНБ подпунктом 313-2) - "разработка и утверждение правил установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма".

Кроме того, внесены такие дополнения в функции КНБ, как:

313-3) разработка и утверждение типовой формы акта обследования семейно-имущественного положения сотрудника органа национальной безопасности;

313-4) разработка и утверждение нормативных правовых актов по вопросам организации деятельности органов национальной безопасности и реализации возложенных на них задач;

313-5) разработка и утверждение правил организации и обеспечения сопровождения колонн транспортных средств органов национальной безопасности и транспортных средств специального назначения, регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах во время прохождения этих колонн;

313-6) разработка и утверждение перечня специальных средств органов военной полиции Комитета национальной безопасности;

313-7) разработка и утверждение правил организации и несения боевого дежурства в органах национальной безопасности;

313-8) разработка и утверждение правил организации и несения боевой службы в органах национальной безопасности.

К слову, ранее за информацию о террористах вознаграждение устанавливалось другими государственными органами.