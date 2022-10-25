open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


акимат ВКО Сегодня, 15:57
114
Фото: акимат ВКО

Ключи от новых домов получили многодетные семьи ВКО

Новоселье они отметили в День Республики.

В день национального праздника в Восточном Казахстане многодетным семьям вручили ключи от новых домов, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Радостные события состоялись в трех районах области. Новоселье отметили 10 семей в Глубоковском районе, шесть семей в Тарбагатайском районе, 12 семей села Герасимовка и шест семей села Сагыр Уланского района.

Новостройки возвели в рамках регионального проекта "Одноэтажный Восток". 

Как отметили в акимате Глубоковского района, в поселке Глубокое в 2021 году по этой программе поселились 20 новых семей, а в 2022 году было построено еще 10 новых домов.
В  Уланском районе отметили, что уже  второй год подряд при поддержке главы региона в области реализуется программа "Одноэтажный Восток".

Среди счастливцев, кто в День Республики получил ключи от квартиры, — семья Далел.

"Мы очень рады этому праздничному событию. Теперь каждый год День Республики для нас будет еще более знаменательным, ведь в этот день мы обрели свой дом", — сказала жительница села Сагыр Уланского района Кулпаш Далел.

Помимо этого, в рамках празднования Дня Республики в районах ВКО открылись новые социальные объекты.

В Зайсанском районе состоялось торжественное открытие нового Дома Культуры и благотворительного учреждения медрсесе при районной мечети.

В Шемонаихинском районе состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса.
Жительница Шемонаихинского района Екатерина Бейсембаева сообщила о том, что они с нетерпением ждали это событие.

"Теперь мы знаем, что будем качественно и с пользой проводить свободное время",— сказала она.

 

В целом, ко Дню Республики на востоке страны прошло более 500 мероприятий, в частности ввод в эксплуатацию свыше 10 социальных объектов. А ключи от нового жилья получили 34 семьи.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#День Республики
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:57
114
Поделитесь:
Наверх