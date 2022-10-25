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Ключи от новых домов получили многодетные семьи ВКО
Новоселье они отметили в День Республики.
В день национального праздника в Восточном Казахстане многодетным семьям вручили ключи от новых домов, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.
Радостные события состоялись в трех районах области. Новоселье отметили 10 семей в Глубоковском районе, шесть семей в Тарбагатайском районе, 12 семей села Герасимовка и шест семей села Сагыр Уланского района.
Новостройки возвели в рамках регионального проекта "Одноэтажный Восток".
Как отметили в акимате Глубоковского района, в поселке Глубокое в 2021 году по этой программе поселились 20 новых семей, а в 2022 году было построено еще 10 новых домов.
В Уланском районе отметили, что уже второй год подряд при поддержке главы региона в области реализуется программа "Одноэтажный Восток".
Среди счастливцев, кто в День Республики получил ключи от квартиры, — семья Далел.
"Мы очень рады этому праздничному событию. Теперь каждый год День Республики для нас будет еще более знаменательным, ведь в этот день мы обрели свой дом", — сказала жительница села Сагыр Уланского района Кулпаш Далел.
Помимо этого, в рамках празднования Дня Республики в районах ВКО открылись новые социальные объекты.
В Зайсанском районе состоялось торжественное открытие нового Дома Культуры и благотворительного учреждения медрсесе при районной мечети.
В Шемонаихинском районе состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса.
Жительница Шемонаихинского района Екатерина Бейсембаева сообщила о том, что они с нетерпением ждали это событие.
"Теперь мы знаем, что будем качественно и с пользой проводить свободное время",— сказала она.
В целом, ко Дню Республики на востоке страны прошло более 500 мероприятий, в частности ввод в эксплуатацию свыше 10 социальных объектов. А ключи от нового жилья получили 34 семьи.
Фото: пресс-служба акимата ВКО
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