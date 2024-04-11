Клады с деньгами ждут участников субботника в Астане

Акимат Астаны приглашает всех жителей и гостей столицы на экологический месячник "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". Мероприятие стартует 13 апреля. Участникам обещают большой сюрприз, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках экомесячника будут проведены санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также будут проведены сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зелёных насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидация несанкционированных свалок.

"Каждый из вас может внести свой вклад, чтобы сделать нашу столицу ещё краше и чище. Для жителей и гостей города, кто придёт поддержать акцию, мы приготовили необычный сюрприз. В трех городских локациях в формате программы "Орёл и решка" будут спрятаны денежные призы. Их вы сможете найти во время субботника. Размер приза – 50 тысяч тенге (общий призовой фонд – 150 тысяч тенге, за счёт спонсорских средств)", - сообщили в акимате.

В экомесячнике призвали принять участие представителей предприятий города, ОСИ (КСК), субъектов малого и среднего бизнеса, волонтёров.

Масштабный весенний экологический месячник "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" продлится по 11 мая.