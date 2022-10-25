Китайский юань упал до рекордного уровня

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До самого низкого с кризисного 2008 года уровня упал 24 октября в Гонконге курс юаня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на euronews.com.

Индекс Hang Seng China Enterprises, объединяющий торгующиеся здесь китайские акции, рухнул более чем на 7%. Это худший результат за период существования индекса зафиксирован на следующий день после съезда компартии Китая, на котором Си Цзиньпин переизбран генсекретарём центрального комитета партии.

Для инвесторов третий бессрочный мандат председателя Си Цзиньпина подразумевает потерю интереса Пекина к развитию экономики на рыночной основе. А избрание в руководящие органы Компартии Китая (КПК) верных сторонников Си означает завершение консолидации власти вокруг этого лидера.

Акции крупнейших технологических компаний, таких как Alibaba, JD и Meituan рухнули более чем на 11%. Китайское руководство теперь делает ставку на развитие за счёт госкомпаний.