Китайские учёные создали модель атмосферы Марса

Китайские исследователи разработали численную модель для симуляции атмосферы Марса для поддержки страны в планах сбора образцов грунта с планеты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com

Модель точно воспроизводит циклы марсианской атмосферы и будет использоваться для моделирования метеорологических условий при посадке космических аппаратов. Это позволит учёным определить температуру поверхности, скорость ветра и уровень пылевой взвеси.

Китай намерен запустить собственную миссию по доставке образцов с Марса под названием Tianwen-3 в период с 2028 по 2030 годы. Посадочный модуль с помощью специального сверла и роботизированной руки соберёт до 500 граммов грунта с поверхности планеты и отправит его на орбиту Марса, чтобы затем при помощи возвращаемого модуля доставить пробы на Землю.

Новая атмосферная модель позволяет симулировать условия посадки, включая температуру зоны посадки. Эта информация может быть полезна для разработки материалов, способных выдерживать экстремальные температуры и обеспечивать надёжное функционирование марсоходов.

Модель, получившая название Global Open Planetary atmospheric model for Mars (GoMars), была разработана на основе данных от китайского марсохода Zhurong, который был частью первой межпланетной миссии Китая Tianwen-1, запущенной в 2020 году. Также в модель включены данные от посадочных модулей Viking 1 и Viking 2 NASA и набор данных OpenMARS reanalysis, представляющий собой глобальный анализ погоды на Марсе.

Целью миссии Tianwen-3 будет сбор и доставка образцов с Марса. А позднее, в 2030 году, запланирована миссия Tianwen-4, которая отправится к Юпитеру и его спутнику Каллисто, а также пролетит мимо Урана.