Китайские ученые замедлили свет в 10 тысяч раз

Группа китайских ученых смогла замедлить скорость света, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Scmp.com.

Исследование было проведено командой из Шэньчжэньского института передовых технологий при Китайской академии наук. Они опубликовали свои выводы в рецензируемом журнале Nano Letters 5 января. Работа была проведена в рамках повышения производительности фотонных чипов.

Фотонные чипы используют в своих схемах фотоны вместо электронов. При использовании для вычислений их точность приближается к точности электронных чипов, но фотонные чипы потребляют меньше энергии и работают быстрее.

Скорость света в вакууме постоянна и не может быть превышена. Но она может быть замедлена в других средах. Следовательно, им можно манипулировать. Это имеет решающее значение при разработке фотонных чипов.

"Когда свет замедляется, плотность энергии света увеличивается. Это означает, что при одинаковой длине устройства эффективное расстояние для взаимодействия света становится больше, что существенно повышает производительность фотонного устройства", — сказал доктор Ли Гуанъюань, исследователь оптической инженерии в Шэньчжэньском институте, руководитель исследования.

Исследователи усовершенствовали концепцию резонанса поверхностной решетки, которая включала в себя периодический рисунок поверхности для предотвращения потери энергии.

"Мы разработали периодическую структуру поверхности 100-нанометровых кремниевых нанодисков. Эта конструкция смещает путь света изнутри наноструктур к их поверхности, значительно снижая потери на поглощение материала. Кроме того, некоторые фотоны, потерянные из-за рассеяния, захватываются соседними структурами, вновь присоединяясь к процессу распространения и продлевая срок жизни фотона", — сказал Ли.

Используя эту технологию, исследователи смогли использовать фотонные чипы для таких устройств, как датчики, лазеры и светодиоды в последние годы.