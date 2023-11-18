Китайские компании готовы бесплатно маркировать обувь для РК

Министерство промышленности и строительства РК провело переговоры с производителями обуви и крупнейшими логистическими компаниями, где шла речь о маркировке обуви, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время встречи руководство Beijing Vitcony заявило о готовности оказывать услуги безвозмездно.

"Вашим предпринимателям нужно отправить информацию в PDF формате которая должны содержаться на маркировке, чтобы мы все эти данные занесли. После чего мы проведем всю эту процедуру. Заказчику нужно будет только оплатить услуги доставки товара. На конечную цену это никак не повлияет. Мы делаем все возможное, чтобы наши партнеры получали от нас качественный сервис", — рассказала генеральный директор компании "Beijing Vitcony" Фаина Таньядаша.

Китайские производители — крупные фабрики и заводы по пошиву обуви, уже реализуют услугу маркировки для товаров, планируемых к экспорту на территорию России. Все бизнес-процессы выстроены, отработаны, многократно апробированы и могут быть использованы при импорте обувных изделий в Казахстан.

Свою готовность к сотрудничеству на безвозмездной основе озвучили и представители бренда Baby sky. При больших объёмах товара они готовы взять на себя все расходы по нанесению специального кода.

В министерстве отметили, что китайские производители обеспечивают до 70% общего объёма рынка казахстанской обуви.

С момента введения обязательной маркировки официальный импорт обуви в Казахстан увеличился на 34 % с 39,5 млн пар в 2019 году до 53,1 млн. пар в 2021 году и на 36% с 26,1млн. пар за 7 месяцев 2022 года до 35,6 млн пар в 2023 году.