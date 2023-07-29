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pixabay.com Сегодня, 07:51
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Сегодня, 07:51
246
Фото: pixabay.com

Китайские инвесторы намерены выращивать хлопок в Туркестанской области

Китайские инвесторы хотят выращивать хлопок в Туркестанской области. Для этого они готовы вложить 46 миллионов долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

При этом планируют применять систему капельного орошения. Глава региона Дархан Сатыбалды и представители крупных компаний рассмотрели и другие вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Также в планах зарубежных инвесторов построить завод по производству желатина из костей крупного рогатого скота. Стоимость проекта -10 млн долларов. Стороны обсудили и сотрудничество в сфере развития инфраструктуры.

"Мы ознакомились с вашей работой, начатой в Сырдарьинской области соседнего Узбекистана. Там действительно реализованы замечательные проекты. Недавно делегация нашей области с рабочим визитом была в Китае. Мы ознакомились с работой крупнейших производственных гигантов. Получили бесценный опыт. Теперь мы заинтересованы в том, чтобы реализовывать это у себя. Поэтому мы готовы поддерживать новые проекты", - сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

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Сегодня, 07:51
246
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