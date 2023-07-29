Китайские инвесторы намерены выращивать хлопок в Туркестанской области

Фото: pixabay.com

Китайские инвесторы хотят выращивать хлопок в Туркестанской области. Для этого они готовы вложить 46 миллионов долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

При этом планируют применять систему капельного орошения. Глава региона Дархан Сатыбалды и представители крупных компаний рассмотрели и другие вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Также в планах зарубежных инвесторов построить завод по производству желатина из костей крупного рогатого скота. Стоимость проекта -10 млн долларов. Стороны обсудили и сотрудничество в сфере развития инфраструктуры.