Китай запускает грузовые рейсы между КНР и Европой с технической посадкой в Казахстане

Китайская авиакомпания "Sichuan Airlines" запускает грузовые рейсы между КНР и Европой с технической посадкой в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

По данным ведомства, прямые регулярные грузовые рейсы по маршруту Ченду – Алматы – Будапешт планируют открыть с осенне-зимнего периода 2023-2024 года. Рейсы будут выполняться с частотой пять раз в неделю (вторник, среда, четверг, пятница и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 330.

"Выполнение грузовых рейсов через Казахстан будет способствовать дальнейшему развитию транзитного потенциала страны", — отмечают в КГА.

"Sichuan Airlines" — авиакомпания базирующаяся в международном аэропорту Ченду. Основана 19 сентября 1986 года и начала свою деятельность 14 июля 1988 года.

Парк авиакомпании состоит из более чем 170 воздушных судов типа Airbus 319, А320, А321, А321neo, А330, А350.

Выполняет рейсы более по 160 маршрутам в 25 стран мира (Австралия, Новая Зеландия, Египет, ОАЭ, Израиль, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Чехия, Дания, Италия и другие).