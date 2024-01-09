Китай вводит санкции против военной промышленности США

Китай принял решение ввести санкции против пяти предприятий военной промышленности США, передает BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Синьхуа.

Официальный представитель МИД КНР сообщил, что в последнее время США объявили о новых поставках оружия Тайваню и ввели санкции против китайских предприятий и частных лиц. Своими действиями США подрывают мир и стабильность в районе Тайваньского пролива и грубо нарушают законные права и интересы китайских предприятий и частных лиц.

В ответ на вышеуказанные поступки, отметил представитель МИД КНР, и в соответствии с законом о противодействии иностранным санкциям Китай решил ввести санкции в отношении пяти американских предприятий военной промышленности, а именно BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.

Вводимые контрмеры предусматривают заморозку активов указанных предприятий США на китайской территории, включая их движимое и недвижимое имущество, запрет организациям и частным лицам в Китае заключать с ними сделки и сотрудничать с ними, уточнили в МИД КНР.

BAE Systems является материнской для казахстанской авиакомпании Air Astana. BAE Systems PLC принадлежит 49% авиаперевозчика.