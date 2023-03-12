Китай с 15 марта возобновит выездной туризм в Казахстан

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Китай с 15 марта возобновляет туристические поездки в Казахстан и некоторые страны для организованных групп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"С 15 марта 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса "авиабилет+отель" для граждан Китая в некоторые страны", - говорится в сообщении министерства культуры и туризма КНР.

Помимо Казахстана в списке находятся Непал, Бруней, Вьетнам, Монголия, Иран, Иордания, Танзания, Намибия, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Сербия, Хорватия, Франция, Греция, Испания, Исландия, Италия, Дания, Португалия, Словения, Бразилия, Чили, Уругвай и ряд других стран.

С 8 января 2023 года власти Китая понизили классификацию COVID-19 в рейтинге инфекционных заболеваний с категории А до В и стали поэтапно восстанавливать поездки из КНР в другие государства. Возобновились процедуры приёма и рассмотрения заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу в туристических целях.