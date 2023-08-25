Китай инвестирует 450 млн долларов в проект по переработке вольфрама в Казахстане

Китайские инвесторы планируют реализовать в Алматинской области проект по глубокой переработке вольфрама, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "KAZAKH INVEST".

Планы по реализации проекта по глубокой переработке вольфрама в Алматинской области компанией "Jiaxin International" обсуждены на площадке АО "НК "KAZAKH INVEST".

Председатель Совета директоров "Jiaxin International" Лю Лицян рассказал, что на первом этапе компания планирует наладить переработку вольфрамовой руды в 65% концентрат вольфрама.

"Второй этап проекта будет ориентирован на производство паравольфрамата аммония и глубокую переработку порошка карбида вольфрама. По его словам, общий объем инвестиций составит $450 млн, с созданием более 1000 рабочих мест. Мощность предприятия составит 3,3 млн тонн руды в год", - добавил Лю Лицян.

В свою очередь, глава АО "НК "KAZAKH INVEST" Меиржан Юсупов подчеркнул, что китайские компании являются для Казахстана одними из основных партнеров в реализации крупных инвестиционных проектов и принимают активное участие в индустриализации республики.

По его словам, инвесторы проявляют интерес к горнодобывающей отрасли, а именно проектам разработки месторождений c дальнейшей переработкой продукции. Нацкомпания готова оказать всяческую поддержку инвесторам в реализации подобных проектов в Казахстане.