Китай готов снять ограничения на ввоз мясной продукции из РК

Главное таможенное управление КНР выразило готовность снять имеющиеся ограничения на поставку термически обработанной мясной продукции из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и интеграции РК, передаёт BaigeNews.kz.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев провёл переговоры с заместителем руководителя главного таможенного управления КНР Сунь Юйнин в Пекине. Они говорили о расширении номенклатуры экспортных товаров животноводческой и растениеводческой продукции.

Арман Шаккалиев отметил, что по ряду товаров есть высокий запрос со стороны китайских компаний и наших предпринимателей, планирующих экспорт в КНР.

"Мы провели встречи со многими китайским компаниями, которые не раз уже были в Казахстане и готовы закупать казахстанское мясо: говядину, баранину, курицу и субпродукты. Ведутся переговоры по инвестиционному сотрудничеству, крупные китайские компании готовы вкладывать огромные средства для мясного производства Казахстана с целью дальнейшего экспорта на китайский рынок. Но для создания необходимых условий нам необходимо снять имеющиеся ограничения и возобновить экспорт мясной продукции", — сказал Арман Шаккалиев.

Главное таможенное управление КНР готово посетить Казахстан для оценки ветеринарной службы страны по контролю за болезней ящура и гриппа птиц.

"Мы также готовы начать работу над согласованием требований на экспорт охлажденной мясной продукций, термический обработанной мясной продукций, мяса и субпродуктов птицы, пищевых яиц, конины и других видов товаров", — сказал глава Минторговли Казахстана.

Во время переговоров удалось достичь договорённости по устранению барьеров во взаимной торговле. В частности, главное таможенное управление КНР выразило готовность снять имеющиеся ограничения на поставку термически обработанной мясной продукции из Казахстана.

В Минторговли РК отметили, что на рынке КНР большим спросом пользуется казахстанское верблюжье молоко. Китайский потребитель уже знает вкус и качество данного продукта.

Кроме того, у Казахстана есть большой потенциал по экспорту кобыльего молока. Однако в КНР необходимо разработать национальный стандарт для поставки на рынок данной продукции, о чём также говорили на встрече.

Ещё одно важное направление экспорта — растениеводческая продукция. Казахстан готов отправлять в Китай косточковые культуры: персик, абрикос, вишню. Составлен список потенциальных экспортёров по гороху и чечевице.

"Мы готовы также нарастить экспорт по овсяным хлопьям, свекловичному жому, картофелю, овсяным хлопьям и крупам, шроту семян подсолнечника, сафлора", — сказал Арман Шаккалиев.

Китайская сторона рассказала о завершении оценки рисков по гриппу птиц, ящура, и при экспорте свежих персиков, абрикосов и вишни на основании материалов, представленных казахстанской стороной.

По итогам встречи стороны договорились о визите китайской делегации для оценки ветеринарной службы Казахстана в 2023 году. По итогам визита китайская сторона готова снять ограничение и перейти к обсуждению экспорта животноводческой продукции.

Кроме того, китайская сторона согласна параллельно начать работу по согласованию ветеринарных требований к термически обработанным говядине, баранине и мясо птицы.