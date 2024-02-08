Китай больше не главный поставщик товаров для США

Мексика подвинула Китай с позиции главного поставщика товаров для США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал scmp.com.

Впервые за 17 лет Китай перестал быть главным источником импорта для Соединенных Штатов.

Общая стоимость товаров, отправленных из Китая в США достигла 427,2 млрд долларов, упав на 20,3% в прошлом году по сравнению с 2022 годом. В тоже время США купили в Мексике товаров на сумму 475,6 млрд долларов, что на 4,6% больше, чем в прошлом году.

Третьим крупнейшим поставщиком осталась Канада - 421,1 млрд долларов.

Причина снижения взаимной торговли между двумя крупнейшими экономиками мира - геополитические трения, в том числе обострение экономических споров и тлеющая технологическая война. А тарифы, действующие со времен президентства Дональда Трампа, сильно ударили по прямым поставкам из Китая, в среднем на 19,3%.

Вашингтон все это время снижал риски в своих цепочках поставок, а американские транснациональные корпорации приняли стратегию "Китай плюс один" и снизили зависимость в качестве производственной базы.

Тем не менее, аналитики говорят, что прямой торговый поток не отражает растущую сложность глобальных цепочек поставок. Все больше компонентов, произведенных в Китае, проходят через Юго-Восточную Азию и Мексику, где собираются конечные продукты, прежде чем прибыть в США, что затрудняет их детальное отслеживание.

Больше китайских денег также поступает в Мексику, ключевое направление для ниаршоринга США. Китайские производители мебели, бытовой техники, одежды и автомобильных запчастей стекаются в латиноамериканскую страну, чтобы построить производственные базы, соперничая за доступ к рынку США.