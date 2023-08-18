Кишечные палочки и окурки обнаружили в детских лагерях в Актобе

В Актобе прокуроры выявили грубые нарушения в детских лагерях, в том числе санитарных норм и противопожарной безопасности, сообщает прокуратура Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Лагеря функционировали без соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений. В одной из зон отдыха области помимо санитарно-эпидемиологического заключения, отсутствовало право собственности на земельный участок, само помещение построено без каких-либо разрешительных документов.

"После начала проверки органов прокуратуры один из лагерей приостановил свою деятельность, поскольку не соответствовал требованиям законодательства. Решается вопрос приостановления еще одного лагеря. Мерами надзорного органа предотвращен прием детей в не соответствующий требованиям лагерь. В одном из лагерей функционировала сауна, где днями ранее распивали спиртные напитки, на столе зафиксированы пустые бутылки от спиртных напитков", – сообщили в прокуратуре.

В помещениях пищеблоков выявлена антисанитария: насекомые, разбросанные вещи и выкуренные сигареты. Привлеченными специалистами СЭС при исследовании смывов бактерий, обнаружены кишечные палочки.