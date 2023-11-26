Кирпич упал на голову женщине в Уральске. Она скончалась
Сегодня, 23:20
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Сегодня, 23:20Сегодня, 23:20
129Фото: mgorod.kz
Полицейские Уральска выясняют подробности смерти женщины, которой упал на голову кирпич, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Инцидент произошёл 26 ноября. По информации пресс-службы управления полиции Уральска, женщина проходила мимо дома № 236 по проспекту Назарбаева, и ей на голову упал кирпич. От полученных травм она скончалась на месте.
Причины трагедии выясняет следственно-оперативная группа и представители акимата.
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