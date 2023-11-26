Кирпич упал на голову женщине в Уральске. Она скончалась

Полицейские Уральска выясняют подробности смерти женщины, которой упал на голову кирпич, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Инцидент произошёл 26 ноября. По информации пресс-службы управления полиции Уральска, женщина проходила мимо дома № 236 по проспекту Назарбаева, и ей на голову упал кирпич. От полученных травм она скончалась на месте.

Причины трагедии выясняет следственно-оперативная группа и представители акимата.