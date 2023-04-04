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скриншот с видео Сегодня, 06:20
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Сегодня, 06:20
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Фото: скриншот с видео

Киберспортсмены устроили драку в торговом центре

Во время турнира по онлайн-игре PUBG Mobile две команды Elevate Reborn и Infamous устроили массовую драку в торговом центре на Филиппинах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на cyber.sports.ru

Организаторы заявили, что команды будут дисквалифицированы с турнира. 

"Мы хотим напомнить игрокам, чтобы они соблюдали правила и положения турнира, поддерживали самые высокие стандарты спортивного поведения и ответственной игры", - говорится в заявлении организаторов турнира и руководства ТЦ,

Видео, на котором дерутся игроки TooPro (Infamous) и Стивен Джошуа "Edoten" Крус (Elevate Reborn), стало вирусным. Оба участника драки уже извинились за инцидент. 

 

Видео: Telegram / Just video
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Сегодня, 06:20
90
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