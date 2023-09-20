КХ попыталось присвоить 2 тысячи гектаров леса в Костанайской области

Нарушение лесного законодательства выявили прокуроры в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

По информации прокуратуры Карабалыкского района Костанайской области, в 2019 году КГУ "Михайловское учреждение лесное хозяйство" и Крестьянское хозяйство "Жулёва С.П." заключили договор о долгосрочном лесопользовании участков государственного лесного фонда площадью 2 202 гектара на срок до 49 лет. В марте 2021 года крестьянское хозяйство провело фиктивную реорганизацию и стало называться ТОО "Шағатай Агро", а в апреле того же года заключило с лесхозом допсоглашение на использование леса на тот же срок - до 49 лет.

"Согласно внесенным изменениям в статью 35 Лесного кодекса с начала 2021 года предоставление лесных ресурсов на участках государственного лесного фонда в долгосрочное лесопользование проводится исключительно путём проведения тендера с использованием веб-портала реестра государственного имущества в электронной форме", - отметили в прокуратуре.

В настоящий момент прокуратурой района внесен акт надзора, которым необоснованное отчуждение двух тысяч гектаров лесного фонда кадастровой стоимостью 30,5 милиона тенге предотвращено.