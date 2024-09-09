Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии
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Супруга принца Британии Уильяма Кейт Миддлтон завершила лечение от рака. Об этом она сообщила в соцсети X, передаёт BaigeNews.kz.
"Не могу передать, какое это облегчение — наконец-то завершить курс химиотерапии. Последние девять месяцев были невероятно тяжёлыми для нас как семьи. Жизнь, какой вы её знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ проложить путь по бурным водам и неизвестной дороге. Путь рака сложен, страшен и непредсказуем для всех, особенно для самых близких", - написала принцесса.
По её словам, это время напомнило ей и Уильяму о необходимости быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие часто принимают как должное.
"Теперь я сосредоточена на том, чтобы делать все возможное, чтобы не заболеть раком. Хотя я закончила курс химиотерапии, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долог, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть. Однако я с нетерпением жду возвращения на работу и участия в нескольких публичных мероприятиях в ближайшие месяцы, когда смогу. Несмотря на всё, что было до этого, я вступаю в эту новую фазу восстановления с обновлённым чувством надежды и признательности за жизнь. Уильям и я очень благодарны за поддержку, которую мы получили, и черпаем огромную силу от всех тех, кто помогает нам в это время. Доброта, сочувствие и сострадание каждого были поистине смиряющими. Всем тем, кто продолжает свой путь борьбы с раком, я остаюсь с вами, бок о бок, рука об руку. Из тьмы может прийти свет, так пусть же этот свет сияет ярко", - заключила Кейт Миддлтон.
A message from Catherine, The Princess of Wales— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024
As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.
The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL
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