Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Супруга принца Британии Уильяма Кейт Миддлтон завершила лечение от рака. Об этом она сообщила в соцсети X, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, это время напомнило ей и Уильяму о необходимости быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие часто принимают как должное.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL