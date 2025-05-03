В Германии ведётся не менее 193 расследований и дисциплинарных разбирательств в отношении полицейских, которых подозревают в приверженности к экстремистским взглядам и теориям заговора. Об этом говорят данные, собранные от министерств внутренних дел всех 16 федеральных земель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Реальное число подозреваемых может быть выше: в Северном Рейне — Вестфалии, Берлине и Мекленбурге — Передней Померании либо отказались раскрывать конкретные цифры, либо заявили, что пока не могут квалифицировать текущие дела как связанные с экстремизмом. При этом в двух первых регионах рассматриваются около 80 дисциплинарных производств.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн назвал подобные случаи "исключительными" и подчеркнул, что государственные служащие должны демонстрировать приверженность Основному закону как на службе, так и вне её. Его коллега из Северного Рейна — Вестфалии Герберт Ройль заявил, что "экстремизму не место в полиции", и подчеркнул, что те, кто не разделяет эти принципы, "будут изгнаны".

С 2020 года в Германии было возбуждено более 570 дисциплинарных дел по аналогичным подозрениям. Некоторые из них стали предметом громких расследований. Так, в 2021 году в федеральной земле Гессен выявили группу из 49 полицейских, состоявших в чатах с праворадикальным контентом. В Берлине в том же году задержали предполагаемого автора писем с подписью "NSU 2.0", содержащих угрозы и расистские высказывания. В 2022 году во Франкфурте-на-Майне провели обыски у пятерых сотрудников полиции по делу о нарушении конституционных норм.

Последний инцидент зафиксирован в Гамбурге: в марте 2025 года стало известно, что 15 действующих и бывших полицейских обменивались в чатах ксенофобскими и насильственными сообщениями, некоторые из которых восхваляли нацизм. Все они стали фигурантами дисциплинарных дел.

Власти ФРГ заявляют о намерении и дальше бороться с проявлениями экстремизма в правоохранительных органах, подчёркивая важность доверия общества к полиции.