Кемелбек Ойшыбаев назначен Председателем правления АО "Агентство Хабар"

Председателем правления АО "Агентство Хабар" назначен Кемелбек Ойшыбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и информации РК.

Ойшыбаев Кемелбек Бақтығұлұлы окончил Казахский национальный университет им.Аль-Фараби по специальности "Журналистика", Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юрист" и Geneva Business School (MBA) в Швейцарии. Кемелбек Ойшыбаев работал журналистом в газете "Столичное обозрение-Атамұра" и ТОО "Информационное агентство "Интерфакс-Казахстан". Занимал руководящие позиции в АО "Казахтелеком", ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы", РГУ "Служба центральных коммуникаций", АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан", Казахстанский институт общественного развития "Рухани Жаңғыру", Национальной Медиа Ассоциации и др. Был вице-министром информации и общественного развития РК.