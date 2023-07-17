KEGOC сорвало сроки ввода программы для единого закупщика электроэнергии - МЭ РК

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За срыв сроков наказан заместитель первого руководителя KEGOC.

Системным оператором АО "KEGOC" не введен в эксплуатацию в запланированные сроки программный комплекс, который является автоматизированным механизмом балансирующего рынка электроэнергии в режиме реального времени, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнергетики РК.

От автоматизации зависит функционирование механизма Единого закупщика электроэнергии в реальном времени, который позволяет выстраивать процессы оптимального планирования суточных графиков производства-потребления электрической энергии для субъектов оптового рынка электроэнергии.

В министерстве напомнили, что с 1 июля 2023 года в Казахстане введен механизм Единого закупщика электроэнергии и Балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени.

Этот механизм направлен на решение требующих незамедлительного урегулирования текущих вопросов, связанных с обеспечением энергетической безопасности страны, а именно:

- исключение спекулятивных операций при покупке и продаже электроэнергии;

- сокращение непродуктивных посредников;

- минимизирование отклонения межгосударственных сальдо перетоков электрической энергии на границе с сопредельными энергосистемами, за счет ухода от формирования суточных графиков на основе технической возможности электрических станций к фактическим графикам потребителей;

- обеспечение балансирования высоких тарифов вновь вводимых источников генерации и цен импортной электроэнергии во время дефицита и текущих тарифов действующих станций, что в перспективе позволит выровнять тарифы на электроэнергию между регионами страны.