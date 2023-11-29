"КазТрансОйл" увеличит поставки казахстанской нефти в Германию на 54 процента

Компания "КазТрансОйл" планирует увеличить объём транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в Германию. Об этом сообщил директор департамента транспортировки Абай Бейсембаев на Дне эмитента, организованном Казахстанской фондовой биржей, передаёт BaigeNews.kz.

"Несмотря на сложные метеорологические условия в акватории Черного моря, АО "КазТрансОйл" полностью выполняет свои обязательства перед грузоотправителями. Ограничений со стороны ПАО "Транснефть" на сегодня нет. Из-за ограничений транспортировки нефти по системе АО "Каспийский трубопроводный консорциум" в АО "КазТрансОйл" обратились ряд грузоотправителей, которые хотели бы осуществить прокачку нефти через нашу систему. Была проведена оперативная работа по дополнительной прокачке ресурсов АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.". В ноябре планировалось поставить в Германию 100 тысяч тонн нефти, но по итогам месяца объём транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составит 154 тысяч тонн", - сообщил Абай Бейсембаев.

Он уточнил, что "КазТрансОйл" дополнительно взяло на хранение 55 тысяч тонн нефти, из них 23 тысячи тонн нефти АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." и 32 тысячи тонн нефти нефтедобывающих компаний кашаганского месторождения.

"В декабре внепланово принятый объём ресурсов АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." будет перекачан по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава", а нефть с кашаганского месторождения - по направлению перевалочного комплекса "Шесхарис" (Новороссийск)", - добавил Абай Бейсембаев.

Напомним, в декабре 2022 года "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит осуществляется в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года.

Ранее сообщалось о том, что погрузку нефти остановили на морском терминале КТК из-за мощного шторма.