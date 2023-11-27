Погрузку нефти остановили на морском терминале КТК

Из-за мощного шторма остановлена погрузка нефти на морском терминале КТК (Тенгиз – Новороссийск), передаёт BaigeNews.kz.

"Отгрузка нефти на терминале осуществляется через выносные причальные устройства (ВПУ) в пяти километрах от береговой линии. В настоящее время в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22-24 метров в секунду, высота волны 6-8 метров. Капитаном морского порта объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи приём нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах", - сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума.

В компании отметили, что придерживаются бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды, обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти.

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырьё с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.