"КазТрансОйл" отправит в Германию 150 тысяч тонн казахстанской нефти

В декабре "КазТрансОйл" планирует поставить 150 тысяч тонн казахстанской нефти Германию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

В январе-ноябре 2023 года объём транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 843 тысяч тонн.

Транзит осуществляется в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года.