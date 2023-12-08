"КазТрансОйл" отправит в Германию 150 тысяч тонн казахстанской нефти
Сегодня, 18:14
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Сегодня, 18:14Сегодня, 18:14
50Фото: pxhere.com
В декабре "КазТрансОйл" планирует поставить 150 тысяч тонн казахстанской нефти Германию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.
В январе-ноябре 2023 года объём транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 843 тысяч тонн.
Транзит осуществляется в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года.
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