  • 8 Декабря, 18:21
  • BAIGENEWS

"КазТрансОйл" отправит в Германию 150 тысяч тонн казахстанской нефти

Сегодня, 18:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 18:14
Сегодня, 18:14
50
Фото: pxhere.com

В декабре "КазТрансОйл" планирует поставить 150 тысяч тонн казахстанской нефти Германию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго. 

В январе-ноябре 2023 года объём транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 843 тысяч тонн.

Транзит осуществляется в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года.

 

Самое читаемое

Наверх