КазМунайГаз и Лукойл будут совместно разрабатывать проект "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов"

Фото: kmg.kz

Компании "КазМунайГаз" и "Лукойл" подписали соглашения по проекту "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов", расположенному на шельфе Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz.

"9 февраля стороны заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр в казахстанском секторе Каспийского моря. Компании подписали соглашение участников, договор купли-продажи 50%-й доли участия в уставном капитале ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" и Соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора", - сообщили в "КазмунайГазе".

Документы определяют права и обязанности недропользователя. Таким образом, "Лукойл" стал стратегическим партнером АО НК "КазМунайГаз" в освоении данного участка недр на шельфе Каспия.

Соглашения вступят в силу после завершения сделки купли-продажи между АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Лукойл" с целью закрепления паритетных долей в компании-операторе проекта — ТОО "Kalamkas-Khazar Operating".

6 февраля "КазМунайГаз" получил право недропользования на участке недр "Каламкас море, Хазар, Ауэзов", расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря (сложный морской проект).