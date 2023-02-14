Каждый второй автомобиль в Казахстане старше 20 лет

На дорогах Казахстана каждый второй автомобиль старше 20 лет. К слову, старше 10 лет и вовсе 7 из 10 автомобилей в республике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Так, количество легковых автомобилей в нашей республике за 2022 год увеличилось на 2,9 процента, составив на начало 2023 года 3,91 миллиона единиц. Из них количество легковых автомобилей старше 10 лет достигло уже 2,76 миллиона - сразу на 14,7 процента больше, чем на начало 2022 года. Доля легковых автомобилей старше 10 лет за год выросла с 63,4 до 70,6 процента.

Более того, пять из 10 легковых автомобилей в РК и вовсе старше 20 лет - это почти два миллиона авто. Машин возрастом от десяти до 20 лет в стране насчитывается 816 тысяч.

"Треть всех легковых автомобилей возрастом более десяти лет в Казахстане приходится лишь на три региона: Алматинскую область (406,6 тысяч единиц), Алматы (310,6 тысяч единиц) и Восточно-Казахстанскую область (211,8 тысяч единиц). При этом самая большая доля автомобилей старше десяти лет в региональном автопарке зафиксирована в Жамбылской (86,7 процента), Жетысуской (85,9 процента) и Алматинской (84,1 процента) областях", - говорится в сообщении.

В то же время есть два региона, где нет такого засилья "автохлама", как в среднем по РК - Атырауская область и Астана, где на долю машин старше десять лет приходится менее половины автопарка: 45,5 и 48,1 процента соответственно.

Тем временем если говорить про совсем "старичков" старше 20 лет, почти половина таких легковых автомобилей приходится на пятёрку регионов: Алматинскую область (317,8 тысяч единиц), Алматы (177,2 тысяч единиц), Карагандинскую (157,3 тысяч единиц), Восточно-Казахстанскую (154,9 тысяч единиц) и Жамбылскую (145 тысяч единиц) области.

Любопытный момент: в ныне уже не существующей Южно-Казахстанской области всё ещё зарегистрированы 103,2 тысячи легковых автомобилей старше 20 лет. У 115,9 тысячи легковых автомобилей возрастом более 20 лет вообще не указан регион.

Напомним, что в текущем году проводится легализация иностранных автомобилей, ввезённых в страну до 1 сентября 2022 года (легализация продлится до 1 июля 2023 года). Но уже с начала легализации, с 23 января по 3 февраля, легализовали 10 тысяч легковых автомобилей.

За 2022 год на учёт поставили 678,6 тысяча легковых автомобилей возрастом более 10 лет, что составляет 61,3 процента от всех поставленных на учёт легковых автомобилей в этом периоде. В 2021 году на них приходилось 60 процентов.

При этом из них 430,5 тысяч легковых автомобилей старше 20 лет. Больше всего "автохлама" в 2022 году было поставлено на учёт в декабре (45,4 тысяч единиц), октябре (42,9 тысяч единиц) и мае (39,5 тысяч единиц).