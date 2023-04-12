Каждый третий брак в Казахстане заканчивается разводом

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Количество браков и разводов в Казахстане уменьшилось на восемь процентов. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передаёт BaigeNews.kz.

Органами РАГС по итогам 2022 года зарегистрировано 128,4 тысячи браков, что в сравнении с предыдущим годом меньше на 8,5 процента.

Число зарегистрированных разводов также уменьшилось на 7,7 процента и составило 44,5 тысячи. В городах зарегистрировано 33,2 тысячи, а в сельской местности – 11,3 тысячи разводов.

Также сообщается, что на 1 000 браков приходится 347 случаев развода. Самый высокий уровень распада семей наблюдался в Астане, самый низкий - в Туркестанской области.