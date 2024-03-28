Каждый шестой подросток сталкивается с кибербуллингом

Почти каждый шестой подросток сталкивался с кибербуллингом. Такой результат дало исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Исследование "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC) показывает, что доля подростков, сообщивших о том, что они подвергались кибербуллингу по крайней мере один или два раза за последние пару месяцев, увеличилась с 2018 г. с 12% до 15% для мальчиков и с 13% до 16% для девочек. В ходе исследования было опрошено более 279 тысяч молодых людей из 44 стран и регионов.