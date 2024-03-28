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Каждый шестой подросток сталкивается с кибербуллингом

Сегодня, 07:31
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Getty Images Сегодня, 07:31
Сегодня, 07:31
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Фото: Getty Images

Почти каждый шестой подросток сталкивался с кибербуллингом. Такой результат дало исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Исследование "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC) показывает, что доля подростков, сообщивших о том, что они подвергались кибербуллингу по крайней мере один или два раза за последние пару месяцев, увеличилась с 2018 г. с 12% до 15% для мальчиков и с 13% до 16% для девочек. В ходе исследования было опрошено более 279 тысяч молодых людей из 44 стран и регионов.

"По мере того, как социальная активность молодых людей перешла в онлайн-среду во время карантинных мер в связи с пандемией Covid, похоже, что количество случаев кибербуллинга и их опыта возросло. Учитывая, что молодые люди проводят в Интернете до шести часов в день, даже небольшие изменения в показателях издевательств и насилия могут иметь глубокие последствия для здоровья и благополучия тысяч людей. Это вопрос как здравоохранения, так и прав человека, и мы должны активизироваться, чтобы защитить наших детей от насилия и вреда, как в реальной жизни, так и в Интернете", - сказал Ханс Генри Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

"Эти цифры, свидетельствующие о росте кибербуллинга среди детей, вызывают реальную озабоченность, и, хотя школы прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность учеников, издевательства в Интернете могут иметь место. Школы в одиночку не могут решить эту проблему, и правительство должно обеспечить быстрое и надлежащее применение Закона о безопасности в Интернете, в то время как платформы социальных сетей должны сделать гораздо больше для обеспечения безопасной онлайн-среды", - считает Сара Ханнафин, старший советник по вопросам политики профсоюза школьных руководителей NAHT.

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