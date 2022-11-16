Каждый этап выборов легитимно выверен - социолог

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До внеочередных президентских выборов в Казахстане осталось всего четыре дня. О том, насколько легитимно проводится агитационная работа, высказались казахстанские ученые и эксперты, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению главного научного сотрудника отдела социологических исследований КИСИ при Президенте РК, доктора социологии Жанны Каримовой, сегодня созданы все условия для оказания легитимности выборов.

"Центральная избирательная комиссия со дня провозглашения даты выборов проводит свои заседания в онлайн режиме. Они доступны всем участникам и всем гражданам. Можно ознакомиться с постановлениями ЦИК. Самой комиссией проводится проверка всех участков, которые уже начали свою работу, на предмет организации, удобства и формирования списков. Избирательные участки имеют уже проверенные списки", - сказала она.

Каримова обратила внимание на работу средств массовой информации, освещающих политические процессы.

"Я думаю, что легитимность будет обеспечена. Проводится правильная агитационная работа в средствах массовой информации - через телеканалы, печатные СМИ о том, как можно найти себя в избирательных участках, как можно проголосовать, сколько будет бюллетеней", - подчеркнула спикер.

Доктор социологических наук, профессор, руководитель группы стратегического анализа НАО "Казахстанский институт общественного развития" Ляззат Нуркатова отметила, что каждый этап выборов выверен юридически легитимно и нацелен на то, чтобы выборы были прозрачными, и не было фальсификации данных.

Кроме того, в электоральный период активируется роль социологов, сказала она.