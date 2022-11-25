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Каждая третья женщина в мире сталкивается с насилием - ВОЗ
Проблему гендерного насилия, устранения её причин и оказания помощи жертвам сегодня обсудили представители стран Центральной Азии, вместе с правозащитниками и экспертами на круглом столе в столице, передаёт BaigeNews.kz.
"25 ноября начинается глобальная кампания по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. Тот факт, что эта кампания получила такую поддержку говорит о том, что, к сожалению, в нашем мире насилие не является редким явлением. По данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире подвергалась различной форме насилия. Мы должны помнить о том, что насилие - это очень латентное преступление, особенно бытовое. Вот эти глобальные цифры практически отражаются и в статистике Казахстана", - рассказала Мадина Джарбусынова, дипломат, национальный консультант организации "ООН-женщины" в Казахстане.
Она отметила, что общество стало активно обсуждать эту проблему и предлагать способы того, как можно её предотвратить.
"Я думаю, что мы стали менее терпимыми. Конечно, мы предлагаем объявить нулевую терпимость к этому. Вот уже на протяжении двух лет в Казахстане активно обсуждаются предложения по изменению законодательства. Эксперты предлагают внести более жёсткие нормы наказания за насилие. Они фактически говорят о необходимости криминализации насилия. Но наши правоохранительные органы считают, что существующее законодательство позволяет вести борьбу, предотвращать насилие. Только практика применения этих норм хромает", - заявила дипломат.
В мероприятии принимали участие эксперты из Азербайджана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Туркменистана, Турции, представители государственных органов, международных организаций, гражданского сектора и правозащитники.
"Сегодня нет ни одной страны, которая полностью решила проблему с насилием. Сейчас здесь участвуют представители стран Центральной Азии. Всё таки проблема бытового насилия для европейцев - одна, для американцев - другая. У стран Центральной Азии есть похожие черты, причины, которые влекут к этому. Поэтому здесь наш региональный опыт, как мы с учётом особенностей этой проблемы могли бы справиться с ней", - рассказала депутат Мажилиса, секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Снежана Имашева.
Нельзя сказать, что Казахстан полностью справился с этой проблемой, но мы стараемся, считает депутат.
"Во-первых, мы присоединились к разным международным конвенциям, документам. Там уже лучшие международные практики, отработанные десятилетиями, и мы стараемся их внедрять. Во-вторых, у нас есть законы, разработанные для противодействия, направленные на профилактику. Ну и очень много разных площадок, программ, социальных проектов, которые направлены на то, чтобы помочь жертвам насилия. Например, лет 5 назад в стране было около 15 кризисных центров, сейчас их уже почти 60", - сказала она.
Кроме того, предлагается ужесточить меры наказания за совершение таких преступлений, увеличить сроки арестов, добавила депутат.
"Сейчас, если вы видите, что в семье творится бытовое насилие и заявляете об этом, то по вашему заявлению не будет ничего предпринято. Должна заявить жертва. Поэтому здесь мы должны поменять. Полиция должна реагировать на любое заявление", - считает Снежана Имашева.
В последнее время в социальных сетях публикуется очень много трагических случаев бытового насилия. Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова отмечает, что у граждан возникает вопрос, почему те, кто испытывают такое насилие периодически, не предпринимают решительные действия, не разрывают отношения с агрессором.
"Недавно министр внутренних дел отметил, что в полицию поступает более 100 тысяч сигналов о бытовом насилии. Но, когда полиция выезжает на место, в около 60 процентов случаях жертвы отказываются писать заявление. Мы разговариваем с некоторыми из женщин, которые попали в кризисные центры. В этих центрах женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут временно находиться, но жить надо дальше. Поэтому одна из причин, которую мы видим - это бедность. Это когда лицо, которое применяет насилие, является единственным кормильцем семьи, когда женщина безработная, не имеет никакую профессию, и не в состоянии прокормить детей", - объяснила спикер.
Председатель общественного фонда "Право" Ольга Рыль обратила внимание на проблему насилия над детьми.
"Основа жизни государства - это жизнь и спокойствие женской половины, от того, насколько они будут счастливы, насколько они будут спокойны, будут зависеть экономические вопросы, вопросы продолжения рода, семейные отношения, создание той дружеской обстановки внутри семьи, из которой выходит ребёнок в общество. Если ребёнок сталкивается дома с бытовым насилием, он приходит с отрицательной энергией в учебные заведения, в общество своих друзей. Это имеет автоматически продолжение. Насилие всегда порождает насилие", - заключила она.
Фото Армана Мухатова.
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