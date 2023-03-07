Каждая шестая пара в Казахстане бесплодна

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В Казахстане растёт официальная статистика по бесплодию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. За 2021 год численность казахстанцев, которых поставили на учёт с таким диагнозом, увеличилась на 21,8 процента, достигнув 21,4 тысячи человек. Из них 7,9 тысячи граждан — так называемые первичные пациенты, которые впервые узнали о проблемах с фертильностью.

Наибольший вклад в общие официальные показатели внесли женщины — на конец периода в медучреждениях страны было зарегистрировано 19,9 тысячи казахстанок, которые не могли забеременеть из-за проблем со здоровьем (плюс 22,8 процента). Ещё 1,5 тысячи пар не сумели стать родителями из-за бесплодия у мужчин (плюс 10,4% в сравнении с 2020 годом).

Это наиболее свежие имеющиеся данные по проблеме бесплодия в стране, они были опубликованы 28 декабря прошлого года в национальном докладе "Казахстанские семьи — 2022". Медицинская статистика по бесплодию Минздрава является закрытой, а те данные, что по крупицам публикуются в национальных докладах, не учитывают множество скрытых факторов в области репродуктивного здоровья. Например, такой важный момент, как постановка на учёт по бесплодию. Это требование является обязательным только в случае, если пара надеется пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или получить другую медицинскую помощь за счёт квоты. Те, кто не готов ждать очереди на бесплатное ЭКО и лечится от бесплодия за свой счёт, не обязаны сообщать в государственные больницы о своих диагнозах.

Гипотезу о неполной статистике бесплодия подтверждают результаты сопоставления официальных данных с числом пациентов одного из крупных казахстанских центров ЭКО — Института репродуктивной медицины. В 2021 году в ИРМ с проблемой фертильности обратились 49,2 тысячи человек, то есть в два раза больше, чем указывается в официальной статистике бесплодия. Из них 29,5 тысячи граждан были первичными пациентами.

Почти 19,9 тысячи человек, или 40 процентов всех обратившихся в ИРМ, составили мужчины, которые проходили лечение в отделении андрологии (раздел урологии, специализирующийся на сохранении репродуктивного здоровья мужчины). Разница с официальной цифрой по мужскому бесплодию по нашей стране — в 13 раз.

Естественно, количество бесплодных пар в стране ещё больше. Результаты сравнения отражают картину только по одному медцентру ЭКО, а их в Казахстане 29. Информация остальных клиник не публикуется. Кроме того, не учтены те граждане страны, которые едут за "ребёнком из пробирки" за рубеж. Заметим, что мы вообще не касаемся при этом тех пар, которые никуда не идут, не планируют решать проблему или, к примеру, хотели бы, но не имеют финансовой возможности, так как эти услуги весьма недёшевы.

По данным Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ), частота бесплодия в казахстанских парах варьируется от 12 до 16 процентов. То есть фактически каждая шестая пара сталкивается с проблемами фертильности.

Высок ли этот показатель? Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что при достижении 15-процентного уровня бесплодие становится государственной проблемой и является угрозой национальной безопасности. В европейских странах доля бесплодных пар составляет всего 10%, в США и Австралии — 15 процентов. В России дела обстоят хуже: удельный вес бесплодных пар достигает 17,5 процента.

Огромная разница в официальных данных по мужскому и женскому бесплодию в Казахстане (более, чем в десять раз) обманчиво подталкивает к выводу, что чаще именно женщина "виновата" в бездетности пары. Но эксперты КАРМ говорят, что это не так. По данным президента ассоциации Вячеслава Локшина, доля женского и мужского фактора бесплодия примерно одинакова (40–60 процентов). Часто встречается двойной фактор, когда бесплодны оба партнёра (от 30 до 48 процентов случаев). Просто мужчины, как правило, обращаются к врачам намного реже. Это связано как с ментальностью казахстанцев, так и с физиологическими особенностями заболеваний, приводящих к бесплодию — они не имеют явных клинических проявлений. У человека ничего не болит, а о проблемах с фертильностью становится известно только по результатам анализов.

О недообследованности мужчин свидетельствуют и результаты социологических исследований, проведённых в 2022 году экспертами Казахстанского института общественного развития. По результатам опросов выяснилось, что за последние пять лет лишь 34,4 процента респондентов-мужчин проходили какие-либо обследования, медосмотры в области охраны репродуктивного здоровья. Доля женщин, обращавшихся к гинекологу или репродуктологу, была выше: 53,4 процента.

"Это говорит о наличии острой необходимости прохождения мужской частью населения обязательных скрининговых осмотров в целях сохранения репродуктивного здоровья", — считают заказчики социологического исследования, авторы национального доклада "Казахстанские семьи — 2022".

Стоит отметить: в последние два года Минздрав Казахстана значительно увеличил количество квот на ЭКО. В 2021 году их стало больше в пять раз — с 1,3 до 7 тысячи протоколов. В 2022 году процедуру ЭКО по квоте прошли 6,4 тысячи казахстанских семей. Ведущие репродуктологи страны называют решение правительства по увеличению квот беспрецедентной мерой поддержки для бездетных пар, которые не могут позволить себе такое дорогостоящее лечение, как ЭКО. Ранее мы писали о том, сколько стоит ЭКО в Казахстане в сравнении с другими странами.