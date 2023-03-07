Каждая десятая казахстанка экономически зависит от супруга — статистика

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В Казахстане почти 10 процентов женщин, проживающих в зарегистрированном браке, экономически зависят от своих гражданских партнёров, передаёт BaigeNews.kz. Это результаты исследования "Гендерная политика в современном казахстанском обществе", которые на брифинге в СЦК озвучила руководитель центра по изучению института семьи Казахстанского института общественного развития Ольга Николаева.

По её словам, в Казахстане экономическая зависимость женщин от супругов является нередким явлением.

"В Казахстане наблюдается невысокий уровень предпринимательской активности женщин. Разрыв в заработной плате по гендерному признаку чаще в пользу мужчин. Также наблюдается низкое количество женщин на руководящих должностях. Кроме того, женщины слабо информированы о мерах государственной поддержки женского предпринимательства. Нередким явлением является экономическая зависимость женщин от супругов и гражданских партнёров. Почти 10 процентов женщин, проживающих в зарегистрированном или гражданском браке, экономически зависимы от гражданских партнёров или супругов", — заявила она.

Ольга Николаева отметила, что несмотря на хорошие результаты в преодолении гендерного неравенства, в Казахстане ещё существует значительный гендерный разрыв. Особенно он заметен в политической и экономической сферах.