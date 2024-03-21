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"Казгидромет" предупредил жителей столицы

Сегодня, 08:14
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Aртём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 08:14
Сегодня, 08:14
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Фото: Aртём Чурсинов/BaigeNews.kz

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 21 марта ожидаются лишь в одном городе Казахстане  — Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в четверг в столице возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики прогнозировали, что на несколько регионов Казахстана в ближайшие  дни обрушатся сильные осадки. 

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