"КазАвтоЖол" рассказал о погоде на трассах страны
Сегодня, 11:23
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Сегодня, 11:23Сегодня, 11:23
132Фото: pixabay
Карту погодных условий на дорогах республиканского значения опубликовал национальный оператор "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz
В области Абай, Восточно-Казахстаной, Карагандинской и Улытауской областях сохраняется сильный мороз 35-38 градусов, ветер до 15-20 м/с.
В Туркестанской области ожидается снег.
В Кызылординской и Жетысуской областях ветер до 25-28 м/с.
В Алматинской области мороз до 25 градусов.
Напомним, ограничения из-за непогоды действуют на трассах в 10 областях Казахстана.
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