"КазАвтоЖол" рассказал о погоде на трассах страны

Сегодня, 11:23

Сегодня, 11:23

Карту погодных условий на дорогах республиканского значения опубликовал национальный оператор "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz

В области Абай, Восточно-Казахстаной, Карагандинской и Улытауской областях сохраняется сильный мороз 35-38 градусов, ветер до 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается снег.

В Кызылординской и Жетысуской областях ветер до 25-28 м/с.

В Алматинской области мороз до 25 градусов.

Напомним, ограничения из-за непогоды действуют на трассах в 10 областях Казахстана.