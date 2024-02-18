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"КазАвтоЖол" рассказал о погоде на трассах страны

Сегодня, 11:23
АВТОР
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pixabay Сегодня, 11:23
Сегодня, 11:23
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Фото: pixabay

Карту погодных условий на дорогах республиканского значения опубликовал национальный оператор  "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz 

В области Абай, Восточно-Казахстаной, Карагандинской и Улытауской областях сохраняется сильный мороз 35-38 градусов, ветер до 15-20 м/с. 

В Туркестанской области ожидается снег. 

В Кызылординской и Жетысуской областях ветер до 25-28 м/с. 

В Алматинской области мороз до 25 градусов. 

Напомним, ограничения из-за непогоды действуют на трассах в 10 областях Казахстана.

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