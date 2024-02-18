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Ограничения из-за непогоды действуют на трассах в 10 областях Казахстана

Сегодня, 09:47
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pixabay Сегодня, 09:47
Сегодня, 09:47
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Фото: pixabay

"КазАвтоЖол" обновил список республиканских трасс, на которых ограничено движение автотранспорта из-за снега, ветра, метели и низких температур воздуха, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 9:00 18 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий ограничение действует на 18 дорогах в 10 областях.

Область Абай 

  • "Омск-Майкапшагай" —  от села Калбатау до села Бугаз (для всех видов).

Акмолинская область

Для дизельного вида автотранспорта закрыты:

  • "Екатеринбург–Алматы" — от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области;
  • "Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау" —  от села Кабанбай батыра до границы Карагандинской области.

Алматинская область

  • "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);
  • "Алматы-Ташкент-Термез" —  от села Жанакурлыс до границы Жамбылской обл асти (для всех видов).

Восточно-Казахстанская область

  • "Омск-Майкапчагай" —  от границы Абайской области до Зайсана, от села Улкен Каратал до границы с КНР (для всех видов).

Жамбылская область

  • "Алматы- Ташкент-Термез" —  от границы Алматинской области до села Кордай (для всех видов), от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).

Область Жетысу

  • "Ушарал-Достык" —  от станции Коктума до станции Достык (для всех видов).

Карагандинская область

Для дизельного вида автотранспорта закрыты трассы:

  • "Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау" —  от границы Акмолинской области до Темиртау;
  • "Кызылорда-Павлодар" —  от Караганды  до границы Павлодарской области, от  границы Улытауской области до посёлка Топар;
  • "Екатеринбург–Алматы"  —  от границы Акмолинской области до Караганды, Северо-Восточный обход, от посёлка Новостройка до города Балхаш;
  • "Караганда-Аягоз-Бугаз"  —  от посёлка Ботакара до Каркаралы;
  • "Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара"  —  от границы Павлодарской области до посёлка Ботакара.


Костанайская область

  • "Жезказган-Петропавловск"  —  от границы Улытауской области  до Аркалыка (для всех видов).


Павлодарская область

  • "Кызылорда-Павлодар"  —  от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты (для дизельного вида автотранспорта);
  • "Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара"  —  от посёлка Баянаул до границы Карагандинской области и  Шидерты (для дизельного вида автотранспорта).


Область Улытау

  • "Жезказган-Петропавлоск" —  от посёлка Улытау до границы Костанайской обл (для всех видов), от села Жезды до посёлка Улытау (для дизельных и общественных видов автотранспорта);
  • "Кызылорда-Павлодар" —  от Жезказган до границы Карагандинской области (для дизельных и общественных видов автотранспорта).

К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 181 единиц техники и 274 человек.

 

 

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