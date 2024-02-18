Ограничения из-за непогоды действуют на трассах в 10 областях Казахстана

"КазАвтоЖол" обновил список республиканских трасс, на которых ограничено движение автотранспорта из-за снега, ветра, метели и низких температур воздуха, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 9:00 18 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий ограничение действует на 18 дорогах в 10 областях.

Область Абай

"Омск-Майкапшагай" — от села Калбатау до села Бугаз (для всех видов).

Акмолинская область

Для дизельного вида автотранспорта закрыты:

"Екатеринбург–Алматы" — от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области;

"Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау" — от села Кабанбай батыра до границы Карагандинской области.

Алматинская область

"Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);

"Алматы-Ташкент-Термез" — от села Жанакурлыс до границы Жамбылской обл асти (для всех видов).

Восточно-Казахстанская область

"Омск-Майкапчагай" — от границы Абайской области до Зайсана, от села Улкен Каратал до границы с КНР (для всех видов).

Жамбылская область

"Алматы- Ташкент-Термез" — от границы Алматинской области до села Кордай (для всех видов), от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).

Область Жетысу

"Ушарал-Достык" — от станции Коктума до станции Достык (для всех видов).

Карагандинская область

Для дизельного вида автотранспорта закрыты трассы:

"Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау" — от границы Акмолинской области до Темиртау;

"Кызылорда-Павлодар" — от Караганды до границы Павлодарской области, от границы Улытауской области до посёлка Топар;

"Екатеринбург–Алматы" — от границы Акмолинской области до Караганды, Северо-Восточный обход, от посёлка Новостройка до города Балхаш;

"Караганда-Аягоз-Бугаз" — от посёлка Ботакара до Каркаралы;

"Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара" — от границы Павлодарской области до посёлка Ботакара.



Костанайская область

"Жезказган-Петропавловск" — от границы Улытауской области до Аркалыка (для всех видов).



Павлодарская область

"Кызылорда-Павлодар" — от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты (для дизельного вида автотранспорта);

"Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара" — от посёлка Баянаул до границы Карагандинской области и Шидерты (для дизельного вида автотранспорта).



Область Улытау

"Жезказган-Петропавлоск" — от посёлка Улытау до границы Костанайской обл (для всех видов), от села Жезды до посёлка Улытау (для дизельных и общественных видов автотранспорта);

"Кызылорда-Павлодар" — от Жезказган до границы Карагандинской области (для дизельных и общественных видов автотранспорта).

К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 181 единиц техники и 274 человек.