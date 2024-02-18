Ограничения из-за непогоды действуют на трассах в 10 областях Казахстана
Сегодня, 09:47
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Сегодня, 09:47Сегодня, 09:47
168Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" обновил список республиканских трасс, на которых ограничено движение автотранспорта из-за снега, ветра, метели и низких температур воздуха, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 9:00 18 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий ограничение действует на 18 дорогах в 10 областях.
Область Абай
- "Омск-Майкапшагай" — от села Калбатау до села Бугаз (для всех видов).
Акмолинская область
Для дизельного вида автотранспорта закрыты:
- "Екатеринбург–Алматы" — от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области;
- "Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау" — от села Кабанбай батыра до границы Карагандинской области.
Алматинская область
- "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);
- "Алматы-Ташкент-Термез" — от села Жанакурлыс до границы Жамбылской обл асти (для всех видов).
Восточно-Казахстанская область
- "Омск-Майкапчагай" — от границы Абайской области до Зайсана, от села Улкен Каратал до границы с КНР (для всех видов).
Жамбылская область
- "Алматы- Ташкент-Термез" — от границы Алматинской области до села Кордай (для всех видов), от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).
Область Жетысу
- "Ушарал-Достык" — от станции Коктума до станции Достык (для всех видов).
Карагандинская область
Для дизельного вида автотранспорта закрыты трассы:
- "Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау" — от границы Акмолинской области до Темиртау;
- "Кызылорда-Павлодар" — от Караганды до границы Павлодарской области, от границы Улытауской области до посёлка Топар;
- "Екатеринбург–Алматы" — от границы Акмолинской области до Караганды, Северо-Восточный обход, от посёлка Новостройка до города Балхаш;
- "Караганда-Аягоз-Бугаз" — от посёлка Ботакара до Каркаралы;
- "Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара" — от границы Павлодарской области до посёлка Ботакара.
Костанайская область
- "Жезказган-Петропавловск" — от границы Улытауской области до Аркалыка (для всех видов).
Павлодарская область
- "Кызылорда-Павлодар" — от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты (для дизельного вида автотранспорта);
- "Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара" — от посёлка Баянаул до границы Карагандинской области и Шидерты (для дизельного вида автотранспорта).
Область Улытау
- "Жезказган-Петропавлоск" — от посёлка Улытау до границы Костанайской обл (для всех видов), от села Жезды до посёлка Улытау (для дизельных и общественных видов автотранспорта);
- "Кызылорда-Павлодар" — от Жезказган до границы Карагандинской области (для дизельных и общественных видов автотранспорта).
К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 181 единиц техники и 274 человек.
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