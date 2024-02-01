"Казахтелеком" продаст Tele2 и Altel

Компания "Мобайл Телеком-Сервис", которая является владельцем сотовых операторов Tele2/Altel и входит в структуру АО "Казахтелеком", будет передана в конкурентную среду, передаёт BaigeNews.kz.

Это будет сделано способом прямой адресной продажи в 2024 году, сообщается в проекте поправок в постановление правительства РК "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы". Документ размещён на сайте "Открытые НПА" и будет на публичном обсуждении до 14 февраля.

По данным антимонопольного ведомства, компания "Казахтелеком" занимает более 60% рынка сотовой связи Казахстана. Она контролирует бренды Tele2/Altel и Kcell. Остальные 37% рынка занимает частный оператор "Кар-Тел" (бренд Beeline).

"Низкий уровень конкуренции, где преобладает квазигосударственный сектор, привели к снижению состязательности за клиента между операторами связи и к поддержанию цен. В результате отмечается резкое увеличение жалоб на рост цен, качество услуг связи и интернета", — заявили в антимонопольном ведомстве по итогам проведённого в 2023 году анализа.

Предложение вывести из "Казахтелекома" одного из мобильных операторов МЦРИАП озвучило весной 2022 года. Однако существенных шагов в данном направлении предпринято не было. В прошлом году в АЗРК заявили, что работа по демонополизации АО "Казахтелеком" необоснованно оттягивается, отсутствует конкретный план действий со стороны правительства.