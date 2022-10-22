Казахтелеком обяжут передать четверть рынка кабельной канализации другим игрокам

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Кабельная канализация может быть передана в аренду. При проектировании и строительстве монополиста обяжут оставить для других игроков рынка 25 процентов свободного пространства. Инициативу представители бизнес-сообщества обсудили на площадке НПП "Атамекен", передаёт BaigeNews.kz.

"Инициатива предложена рынком, поддержана госорганом. В рамках рассмотрения Единых требований в области ИКТ и информационной безопасности, за несоблюдение которых предусмотрена ответственность, выявлены требования субъективного характера, к примеру, надёжность, сопровождаемость, удобство использования программного обеспечения, которые при поддержке министерства будут исключаться", — сказал управляющий директор департамента развития человеческого капитала НПП РК "Атамекен" Азамат Бейсенбенов.

АО "Казахтелеком" является владельцем более 80 процентов подземной кабельной канализации страны, доступ к которой ограничен другим операторам, что существенно затрудняет предоставление операторами своих услуг потребителям и ограничивает последних в выборе поставщика услуг связи.

К примеру, в 2020 году из направленных 92 запросов ТОО "КаР-Тел" по доступу к кабельным канализациям в 27 процентах случаев было отказано, при этом в Алматы отказ получен в 90 процентах случаев. АО "Алма ТВ Казахстан" отказано или оставлено без рассмотрения 40 процентов обращений.

Исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация прямых продаж Казахстана" Анастасия Калашникова подчеркнула, что пример совместной работы бизнеса с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности положительный.

"Все предложения были рассмотрены, и они действительно направлены на улучшение качества работы бизнеса. Госорган, приняв инициативы в работу, взял на себя большой пласт работы", — поделилась спикер.

По направлению информатизации и связи выявлено более 800 требований к бизнесу, которые в рамках рабочей группы обсудили и проанализировали. По итогу 33 процентов не соответствуют семи базовым принципам, количество требований, не соответствующих базовым условиям и требующих отмены – 207, корректировок - 66

"Равенство - важный для рынка базовый принцип, который позволяет пересмотреть требования не только в своей отрасли, но и со смежными отраслями. К примеру, в части застройки, так как операторов зачастую не уведомляют о смене прошивки дома, из-за чего может снизиться качество связи", — сказал директор научно-консультационного центра Национальной телекоммуникационной ассоциации Казахстана Виталий Казанцев.