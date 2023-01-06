"Казахстану придётся поставлять нефть через РФ" - российские СМИ

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Для поиска альтернативы Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), Казахстану потребуются многие годы и многомиллиардные вложения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на российский сайт "Известия".

"В целом выгодных альтернатив транзиту через российскую территорию у нефтяников из Казахстана нет. Впрочем, порой экономическая выгода уходит на второй план, уступая место политической целесообразности. В таких обстоятельствах предсказать что-либо, упирая на тренды и бухгалтерские расчеты, не всегда возможно, поэтому и в сфере нефтяных поставок могут ждать сюрпризы и скрываться "черные лебеди"", - говорится в статье.

Труба КТК транспортирует нефть из Западного Казахстана к порту Новороссийск. Она начала строиться еще в 1990-е годы, а завершилась в 2001-м. Первоначальная мощность нефтепровода составляла 35 млн тонн, но в 2009 году было решено расширить ее почти вдвое, до 67 млн тонн в год.

В 2018 году соответствующие работы были завершены, а консорциум, состоящий из России, Казахстана и нескольких крупных нефтяных корпораций, уже на следующий год принял решение расширить узкие места и увеличить пропускную способность дополнительно.

"Неприятности с КТК начались в 2022 году. В марте из-за шторма в порту Новороссийска были повреждены причалы, из-за чего отгрузка нефти на время прекратилась. В июне встала проблема разминирования акватории того же порта от бомб и мин времен Великой Отечественной войны. Спустя месяц транспортировка нефти по трубопроводу вновь прекратилась из-за решения Приморского райсуда Новороссийска, потребовавшего устранить выявленные Ространснадзором нарушения. В Казахстане отреагировали на эти события намерениями искать альтернативные пути экспорта. Касым-Жомарт Токаев в июле дал поручение подумать над реализацией Транскаспийского маршрута через порты Азербайджана, а также увеличить пропускные возможности трубопроводов, которые идут с запада страны на восток, к границе с Китаем. Осенью министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков также предложил диверсифицировать поставки черного золота из страны, правда, увязывал он это с общим увеличением добычи — примерно на 20 млн тонн в год в ближайшие пару лет. По его словам, Казахстан хотел бы сохранить КТК, а новые маршруты использовать для дополнительных объемов", - говорится в статье.

Помимо проблем на КТК, ситуация усугубилась геополитическими факторами, главными из которых стали санкции и российский ответ на них.

"Каким же образом Казахстан планирует обойти КТК? По большому счету существуют четыре способа: увеличить поставки по железной дороге через Россию, перевозить нефть в Азербайджан и дальше по трубопроводам БТД и Баку – Супса, больше отгружать на восток, в Китай, и на юг, в Иран. Первый вариант практически исключает по-настоящему крупные объемы — речь может идти максимум о нескольких сотнях тысяч тонн в год. Сильная сторона идеи поставок через Азербайджан заключается в том, что для этого не требуются крупные инвестиции в строительство нефтепроводов. Сами же азербайджанские трубы хронически недогружены (...). Транскаспийский нефтяной маршрут обсуждался еще в 2000-е годы. Однако компании, разрабатывающие казахстанскую нефть, пришли к выводу, что это направление не особенно перспективно — лучше работать через Россию. Проект потерпел неудачу и потому, что Азербайджан не захотел смешивать свою нефть марки Azeri Light, которая стоит дороже, чем эталонная биржевая марка Brent, с более тяжелой (и более дешевой) казахстанской", - говорится в статье.

Еще одной проблемой указывается недостаток танкеров.

"Крупных танкеров в Казахстане за последние несколько лет стало вдвое меньше: Казмортрансфлот продал три из шести своих судов. К тому же нефть еще нужно довести до порта Актау, что требует дополнительных капиталовложений. При этом поставлять напрямую с месторождений невероятно сложно. Каспий мелеет и, например, для отгрузок с Кашагана нужно проводить крайне дорогие (до нескольких миллиардов долларов) и длительные дноуглубительные работы. Наконец, танкеры имеют низкую, измеряемую десятками лет, рентабельность, и вкладываться в строительство судов, которые способны ходить только по внутреннему Каспийскому морю (выйти в мировой океан не позволяют ограничения российской речной системы), мало кто захочет".

Другими альтернативами КТК мог бы стать Китай и Иран, но и там есть свои нюансы в виде интересов европейских НПЗ, "неудобной" географии и санкций: