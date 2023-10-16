Казахстану нужно работать с радикальными религиозными движениями – востоковед

Еще один хронический территориальный конфликт на геополитической карте мира превратился в "горячую точку" с кровопролитием и многочисленными жертвами. 7 октября в состояние войны перешло палестино-израильское противостояние, которое длится более полувека. Религиозная организация ХАМАС совершила атаку на Израиль. Исламистское движение сопротивления нанесло ракетные удары, после чего палестинцы из сектора Газа вторглись на территорию Израиля, взяв на какое-то время под контроль несколько населенных пунктов и военных объектов. Со стороны Израиля объявлена операция "Железные мечи". На дестабилизацию обстановки на Ближнем Востоке отреагировали мировые рынки. Котировки нефти пошли вверх. Эксперты не исключают, что на этот раз эскалация конфликта скажется на торгах удорожанием черного золота. Между тем эксперты выражают опасения об усилении фактора для развития деструктивных исламских течений. Об этом корреспондент Baigenews побеседовал доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института востоковедения имени Р. Б. Сулейменова Зауром Джалиловым.

Заур Гафурович, к каким последствиям может привести война между Израилем и Палестиной?

Между Израилем и Палестиной сейчас не вооруженный конфликт, идет война с использованием тяжелой артиллерии, авиации, ракет. Армию Израиля всегда относили к одной из самых сильных, в том числе с точки зрения вооружения, оснащения. Его спецорганы считались самыми продвинутыми, но они упустили момент и случилось то, что мы сегодня, к сожалению, вынуждены наблюдать.

Сейчас на фоне военных действий неудобно говорить о последствиях, которые ощутит Казахстан из-за этого конфликта, но они будут. У нас есть в экономическом плане уязвимые места, и в международных отношениях, и вопрос модернизации вооруженных сил стоит в повестке. Это отразится на культурных связях. Данные события могут влиять на нынешнюю ситуацию в Казахстане, будут влиять в дальнейшем достаточно продолжительное время.

Что касается экономики, нельзя забывать, что 25% нефти Израиль импортирует из Казахстана. Наша страна может потерять рынок сбыта. Кроме того, товарооборот между нашими странами до сегодняшних событий составлял 500 миллионов долларов. Это достаточно внушительные цифры для Казахстана. Нужно понимать, что эта вооруженная палестино-израильская конфронтация сегодня-завтра не закончится. Это только, как говорится, начало событий. Нам нужно думать, как этот пробел заполнить. Израиль нам поставлял медицинское оборудование, медицинские препараты. Теперь есть вероятность, что с этим будут трудности.

В этом смысле Казахстану нужно думать о налаживании фармпроизводств, наращивать индустрию местную, готовить свои кадры. Конечно, сейчас нам нельзя сравниться с израильской фарминдустрией. В этой стране выпускаются серьезные медикаменты.

Израиль – это один из главных идеологических, культурных центров. На его территории находятся святыни трех религий. Если начнется бомбардировка Тель-Авива, пострадает гуманитарно-культурная сфера. Казахстан в этом плане рискует потерять возможность исследования архивных данных. Многие письменные памятники, рукописи хранятся в библиотеках, в архивах Ближнего Востока. Особенно много артефактов находится в Израиле. Мы только-только начинаем приступать к исследованию архивных данных на Ближнем Востоке. Этот проект будет сворачиваться, пострадает казахстанская наука. До этого мы находились в идеологическом вакууме.

Можно ли говорить об усилении фактора, который способствует развитию радикальных движений в Казахстане?

Казахстану обязательно надо усилить работу в отношении радикальных религиозных движений. ХАМАС, "Братья-мусульмане", "Хезболла" взаимосвязаны, они все работают в одном ключе, в одном направлении. Эти религиозные движения активно вмешиваются в политические дела.

ХАМАС страшнее, чем ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в Казахстане – прим.автора), а мы знаем, сколько натворило бед так называемое "Исламское государство". И в странах Центральной Азии они оказали влияние на какую-то часть граждан. ХАМАС, "Исламское государство", "Хезболла" как единая команда действуют. Они могут начать активно распространять свою идеологию в нашем регионе, включая Казахстан.

Какие нужно принять меры, чтобы процессы усиления радикальных исламских течений не получили развитие в Казахстане?

Это уже закоренелый вопрос, который не один год у нас актуален. Мы много лет говорим о борьбе с религиозным экстремизмом и так далее. Я считаю, что нужно усилить контроль их деятельности, не перегибая палку при этом. Имеются определенные нюансы, которые нецелесообразно притворять, жесткие меры не дадут эффекта, даже, наоборот, могут радикальное самосознание поднять. И потом, нельзя забывать, что ХАМАС имеет рычаги власти, прекрасно себя чувствует в Ливане. Ливан - многоконфессиональное государство, в котором, как говорят специалисты, действует "конфессиональная демократия". Нам нужно поучиться у них, перенять положительный опыт у них, невзирая на политические взгляды и так далее. Я имею в виду вопросы эффективной борьбы с этим явлением. В этой стране научились эффективной работе по борьбе с религиозным экстремизмом.

В Казахстане надо пересмотреть закон о религиях, разработать концепцию о религиозной деятельности, изучить движения и течения, действующие на нашей территории легально. Нужно сделать все, чтобы они действовали в рамках существующего закона. Считаю, что у нас нужно классифицировать эти движения по степени угроз, которые они представляют, по тому, насколько они политизированы, радикально политизированы и так далее.

Нужно оценить урон политической идеологии, который вполне может возникнуть из-за религиозной радикализации. Работа началась в этом направлении, но результатов пока мы не видим.

Также хочу отметить, что правительству необходимо разработать концепцию внешней политики, она требует существенных доработок с учетом современных реалий

В Казахстане есть проблемы с занятостью молодежи. Особенно в малых населенных пунктах, в регионах, в отдаленных городах есть молодые люди так называемое "поколение NEET". Они не могут найти работу и подвержены деструктивному влиянию.

Молодежи сейчас трудно. Многие из них не имеют жилья, им приходится арендовать, платить за аренду большие деньги. Их неустроенность становится причиной того, что они уходят в религиозные течения. Возможно, они в поисках утешения туда идут, и не исключено, что их находят и оказывают воздействие, могут погасить кредиты, например. То есть, так это и происходит в действительности. Как молодые люди в таких ситуациях не уйдут в радикалы? Молодой человек мыслит: "Мне здесь конкретно помогают, а там просто словами". То есть нужно улучшать социальную сферу для молодежи.

Насколько, по вашему мнению, может затянуться палестино-израильская конфронтация?

Некоторые арабские страны в основном заняли в этом конфликте сторону Палестины, то есть фактически они поддержали религиозное движение ХАМАС.

Сейчас идет геополитическая конфронтация. Как мы видим на международной арене в этом регионе активные игроки Иран, Саудовская Аравия, Турция.

Раскачивают ситуацию те игроки, которые находятся у власти, которые провозглашают "Исламское государство". Дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке может представлять интерес с экономической точки зрения, потому что в этом регионе есть нефть.

А что касается Китая? В КНР воздерживаются давать оценку этим событиям.

Китай и в принципе не заявит о своей позиции, потому что идет не только баланс сил, но и баланс интересов. У КНР в первую очередь есть свои проблемы. Интереса в этом противостоянии у него нет.