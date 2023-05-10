Казахстанцы завоевали 32 медали на Кубке мира по пара пауэрлифтингу

Фото: Минкультуры и спорта РК

Сборная Казахстана по пара пауэрлифтингу завоевала 32 медали на Кубке мира. Соревнования проводились в столице Грузии Тбилиси, в них участвовали 94 спортсмена из 20 стран мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта.

Наши атлеты привезли в страну 11 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей.

Айдаркызы Айгерим выступала в категории до 41 килограмма и взяла сразу четыре медали. Она заняла первое место среди юниоров по результатам лучшего поднятого веса и первое место среди юниоров по результатам суммы трёх подходов, второе место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и второе место среди взрослых по результатам суммы трёх подходов.

Солодухина Алина соревновалась выступала в весе до 45 килограммов и заняла второе место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и третье место в женском командном соревновании.

Толжан Фариза участвовала в соревнованиях в категории до 55 килограммов, заняв третье место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и второе место среди взрослых по результатам суммы трёх подходов.

Беримкулова Айжан выступала в категории до 50 килограммов и заняла второе место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и первое место среди взрослых по результатам суммы трёх подходов. Также Айжан завоевала бронзовую медаль в смешанном командном соревновании.

Курманбаева Гулим соревновалась в категории до 45 килограммов, заняв третье место в женском командном соревновании.

Койшибаева Раушан, выступавшая в категории до 67 килограммов, принесла сборной страны "серебро" среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса, "золото" среди ветеранов по результатам лучшего поднятого веса и "золото" среди ветеранов по результатам суммы трёх подходов. "Бронзу" Раушан завоевала в женском командном соревновании.

Маханбетова Молдир выступала в категории до 79 килограммов. Она заняла третье место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и также стала третьей среди взрослых по результатам суммы трёх подходов.

Карибай Ерболат выступал в категории до 49 килограммов. Занял третьи места среди взрослых по результатам суммы трёх подходов и в смешанном командном соревновании.

Баккожа Жаксылык в категории до 80 килограммов занял третье место на пьедестале среди взрослых по результатам суммы трёх подходов и третье место в смешанном командном соревновании.

Хамаев Рахметжан соревновался со спортсменами из других стран в категории до 88 килограммов. Он занял первое место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и первое место среди взрослых по результатам суммы трёх подходов.

Баутов Адильжан выступал в категории до 97 килограммов. Занял второе место среди взрослых по результатам лучшего поднятого веса и первое место среди взрослых по результатам суммы трёх подходов.

Бойко Снежанна заняла первое место среди юниоров в категории до 45 килограммов по результатам лучшего поднятого веса и первое место среди юниоров по результатам суммы трёх подходов, второе место среди взрослых по результатам суммы трёх подходов.

Әшір Зарина заняла второе место среди юниоров по результатам лучшего поднятого веса выступала в категории до 50 килограммов и первое место среди юниоров по результатам суммы трёх подходов, второе место среди взрослых по результатам суммы трёх подходов.