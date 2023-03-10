Казахстанцы всё меньше пользуются наличными - Нацбанк

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Казахстанцы проводят всё меньше операций с наличными деньгами. Зато рынок платёжных карточек демонстрирует динамику активного роста. Показателями поделились в Нацбанке, передаёт BaigeNews.kz.

В 2022 году держатели карточек провели 8,8 миллиарда операций на сумму 125,1 триллиона тенге. Каждый день казахстанцами в среднем проводилось более 15,2 миллиона операций посредством цифрового банкинга на сумму более 234,7 миллиарда тенге.

В прошлом году держатели платёжных карточек обналичили 21,4 триллиона тенге. Количество операций по снятию наличных денег уменьшилось на 6,2 процента по сравнению с 2021 годом.

Наиболее востребованным способом совершения безналичных операций у населения является Интернет и мобильный банкинг. Из десяти безналичных операций восемь проводится онлайн.

"На конец 2022 года количество активных пользователей онлайн и мобильного банкинга составило 22,9 миллиона (рост около 20 процентов в сравнении с 2021 годом). По состоянию на 1 января 2023 года общее количество использованных платёжных карточек составило 33,4 миллиона единиц", - сообщили в Нацбанке.

В разрезе регионов больше всего карточек выпустили в Алматы (рост на 22,6 процента). В Туркестанской области наблюдается рост на 17 процентов, в Алматинской - на 14 процентов.