Казахстанцы впервые завоевали две медали на EuroSkills

Сборная Казахстана показала лучший результат за всю историю участия на международном чемпионате EuroSkills, завоевав две медали и четыре "Медальона отличия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.

В соревнованиях приняли участие 600 сильнейших молодых специалистов в возрасте до 25 лет из 32 стран мира.

По итогам трёх конкурсных дней EuroSkills Gdańsk 2023 члены сборной Казахстана выиграли одну серебряную и одну бронзовую медали.

Руслан Юсупов взял "серебро" в компетенции "Веб технологии", а Андрей Степанюк и Станислав Горицин "бронзу" в компетенции "Сетевое и системное администрирование".

Кроме того, Алуа Жарасбаева (графический дизайн), Ерасыл Бахытжан (инженерный дизайн CAD), Виталий Кайль (облицовка плиткой), Ернияз Курманбеков и Ансар Оразгалиев (мехатроника) получили "Медальон отличия".

Соревнования прошли в польском Гданьске. В состав национальной сборной вошли 28 конкурсантов и 25 международных экспертов. Казахстанцы выступали по 25 компетенциям.