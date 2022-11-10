Казахстанцы вдвое чаще стали получать госуслуги через SMS

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Почти 900 тысяч госуслуг социально-трудовой сферы в этом году оказано в проактивном формате. По сравнению с прошлым годом количество их получателей выросло в два раза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По данным ведомства, на первое ноября 2022 года казахстанцам было оказано 898 тысяч различных государственных услуг социально-трудовой сферы в проактивном формате. Из них наиболее популярными среди получателей стали такие услуги, как:

регистрация безработных (309 тысяч);

назначение пособий на рождению ребёнка и по уходу за ребёнком (174,6 тысячи);

назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребёнком по достижении им возраста одного года (145,9 тысячи);

выплата разницы между суммой фактически внесённых обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учётом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений (госгарантия) (98,6 тысячи);

установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты (43,9 тысячи).

Проактивный формат предоставления услуги предполагает, что для получения госуслуги человеку не нужно никуда обращаться: при возникновении той или иной жизненной ситуации гражданин через SMS-сообщение получает уведомление о возможности получения услуги. Ответив на него положительно, человек станет получателем услуги, а все необходимые процедуры будут проведены автоматически.

"К примеру, сейчас женщине при оформлении пособия многодетной матери, не нужно обращаться в ЦОН. После рождения четвёртого ребенка придёт SMS-сообщение, ответив на которое положительно, она даёт согласие на оформление пособия для многодетной матери. Далее информационная система автоматически формирует заявление на назначение пособия. Главное - нужно быть зарегистрированной в базе мобильных граждан, чтобы система знала куда отправлять сообщение. На сегодня уже более 28 тысяч граждан оформили соцпособие для многодетной матери в проактивном формате. Также женщинам, награждённым подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награждённым орденами "Материнская слава" первой и второй степени после подписания Указа Президента РК, придёт SMS-сообщение на оформление пособия. На сегодня уже около 6 тысяч человек оформили этот вид пособия в проактивном формате", – рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

В министерстве отметили, что проводится также работа по трансформации и упрощению ряда других услуг. Так, гражданам, ранее потерявшим здоровье, для установления инвалидности, а также получения пособий и технических средств реабилитации, приходилось обращаться в четыре различные инстанции: в поликлинику, отдел медико-социальной экспертизы, ЦОН и акимат. Теперь заявитель обращается только в поликлинику по месту жительства, а остальные процессы, за счёт интеграции информационных систем, проходят без его участия. Уже более 44 тысячам граждан инвалидность установили проактивно.

После установления инвалидности, заявителю для получения технических средств и услуг реабилитации необходимо лишь ответить на SMS-сообщение. Информация о положенных ему в соответствии с индивидуальной программой реабилитации мерах будет автоматически направлена на Портал социальных услуг. Технические средства и социальные услуги через SMS уже получили более 50 тысяч граждан.