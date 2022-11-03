Казахстанцы увидят прямые трансляции с чемпионата мира по футболу

Фото: olympic.kz

Телерадиокорпорация "Казахстан" приобрела телевизионные права на показ матчей чемпионата мира по футболу, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК.

Любители спорта смогут увидеть игры в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport. Помимо этого, будет вестись прямая онлайн-трансляция на сайтах qazaqstan.tv и qazsporttv.kz, а также через мобильное приложение Qazaqstan.tv.

XXII мировое первенство пройдёт на восьми стадионах в пяти городах Катара.